Nasce Milan Media House: così i rossoneri approdano nel futuro

MILANO – Nasce ufficialmente la Milan media company. Nasce la nuova media company, e a crearla è proprio il Milan che punta al futuro con strumenti innovativi e di ultima generazione. I rossoneri hanno deciso mettere in campo le ultime tecnologie, know how e nuovi studi ad hoc per valorizzare il brand, il “prodotto” attraverso tutti i touchpoint, tradizionali e in rete.

«Per poter sfruttare il grande potenziale del brand AC Milan nel mondo abbiamo accelerato negli ultimi dodici mesi il percorso di trasformazione digitale e modernizzazione del club, in linea con la visione del nostro azionista», il commento del Chief revenue officer Casper Stylsvig, riportato da Il Sole 24 Ore. In questo quadro, «“The Studios: Milan Media House” è un tassello cruciale, che ci permetterà di coinvolgere sempre di più gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri nel mondo e creare nuove opportunità di valore per i nostri partner commerciali». Attraverso i nuovi studios, spiega Lamberto Siega, marketing & digital director del club e responsabile del progetto a riporto del Cro Stylsvig, «aumentiamo in maniera significativa la capacità del club di produrre contenuti multimediali, sia per le piattaforme più tradizionali sia per quelle più innovative»