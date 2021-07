Napoli | Sconcerti punta su Spalletti: “Ha una squadra completa”

Il giornalista però non vede un futuro già scritto: le carte potrebbero scombinarsi col grande mercato del Milan

Redazione Il Milanista

Come andrà la prossima stagione di Serie A? A TMW Radio, durante Maracanà, Mario Sconcerti ha provato a rispondere. Il giornalista si è detto intrigato in particolare dal Napoli di Luciano Spalletti, che potrebbe riportare i partenopei a lottare concretamente per la vetta.

L'editorialista ha paragonato l'allenatore toscano al suo predecessore calabrese, poi ha anche analizzato i colpi di mercato e i cambi tecnici di Milan, Lazio e Roma.

Le parole sul futuro del Napoli

Sconcerti ha parlato per prima cosa del mister ex-Inter: "Mi aspetto che se vogliono fare la squadra migliore non devono cedere nessuno. E' una squadra completa così com'è, manca solo un terzino sinistro e recuperare Lozano e Mertens".

Sull'eventuale permanenza di Koulibaly: "E' un giocatore di trent'anni, molto importante. Bisogna vedere quanto gli danno. Bisogna sempre dare i giocatori quando l'offerta è congrua. Difficile che ora gli diano cifre altissime. Trovarne uno come lui però non sarà facile".

Sconcerti ha parlato poi di come può cambiare il Napoli con nuovo profilo: "Ognuno allena in base alle proprie caratteristiche. E così farà Spalletti. Gattuso lo ha allenato molto bene. A Napoli si parla purtroppo molto e si cercano particolari che non ci sono. Spalletti ha il suo modo di far giocare le squadre e andrà avanti con quello".

La piazza di Milano

Il giornalista ha spiegato poi che secondo lui non tutti i club sono ancora pronti per il fischio d'inizio: "Al momento attuale di ritocchi ha bisogno l'Inter, la Juventus, che non può ricominciare con lo stesso centrocampo indipendentemente da cosa farà Ronaldo. Se l'Atalanta resta questa, forse manca qualcosa. Forse è la prima volta in cui manca una grande squadra di riferimento. Se qualcuno potesse spendere, oggi potrebbe scombinare le carte".

Sul mercato di rossoneri: "Il Milan, solo per essere il Milan, si è potuto permettere di fare una campagna acquisti solo di prestiti".