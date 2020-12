Napoli, Rrahamani e Hysaj di nuovo positivi al Covid

MILANO – Il Napoli, tramite un comunicato sul proprio profilo Twitter, ha comunicato l’esito dei tamponi a cui la squadra si è sottoposta in vista del match contro la Real Sociedad: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahamani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domiciliare in attese di un nuovo tampone“. Ecco il post completo:

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<