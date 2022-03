Napoli-Milan: tutto quello che (probabilmente) non sai sul match

Ecco tutte le curiosità e le statistiche in vista del match di questa sera del Milan contro il Napoli di Spalletti

Redazione Il Milanista

Questa sera il Milan giocherà al Diego Armando Maradona contro i padroni di casa del Napoli. In vista del match contro gli azzurri il sito dei rossoneri, acmilan.com, ha pubblicato le 10 curiosità del match

10 CURIOSITÀ SU NAPOLI-MILAN

Le principali statistiche verso la 28ª giornata di Serie A dei rossoneri

Una sfida che vale la testa della classifica, 90 minuti che lanciano idealmente la volata finale del campionato. La domenica sera della 28ª giornata di campionato mette di fronte le due squadre che attualmente guidano la Serie A: Napoli e Milan. Nell'attesa del calcio d'inizio del Maradona, ecco alcune statistiche e curiosità sul match tra azzurri e rossoneri.

SCONTRI DIRETTI

1- 148° confronto in Serie A tra Napoli e Milan: nel bilancio avanti i rossoneri con 55 successi a 44, con 48 pareggi che completano il quadro nella competizione. In casa partenopea questo sarà il 74° incontro in campionato tra le due squadre: guidano i campani con 28 successi a 23, mentre i pareggi sono stati 22.

2- Il Milan ha vinto nell'ultima trasferta di campionato a Napoli (3-1 il 22 novembre 2020) e non ottiene due successi di fila in casa degli azzurri in Serie A dal 1981: in quel caso la seconda partita terminò 1-0 per i rossoneri grazie all'autorete di Ferrario.

3- Napoli e Milan si affronteranno per la settima volta in Serie A potendo vantare gli stessi punti a inizio giornata: nei sei precedenti non c'è stato alcun pareggio, con tre vittorie per parte.

STATO DI FORMA

4- Sia Napoli che Milan hanno migliorato il loro bottino di punti dopo 27 giornate di campionato rispetto alla scorsa Serie A: +1 per i rossoneri (57 contro 56) e +4 per i partenopei (57 contro 53).

5- I rossoneri, che hanno perso una sola partita in trasferta nel corso di questo campionato, hanno il miglior attacco esterno della Serie A 2021/22 con 31 reti realizzate.

STATISTICHE GENERALI

6- Il Milan è la squadra più prolifica nella prima mezzora di gioco di questa Serie A (20 reti) e, al pari di Lazio e Atalanta, anche quella che segna di più negli ultimi 30 minuti di gioco (21).

FOCUS GIOCATORI

7- Tra i rossoneri con almeno un gol segnato sia nel campionato 2020/21 che nel torneo 2021/22, Rafael Leão è l'unico ad essersi già migliorato in termini di reti rispetto alla scorsa stagione (8 gol quest'anno contro i 6 della scorsa Serie A). Il portoghese ha sfidato cinque volte la squadra prima in classifica a inizio giornata, trovando il gol in due di queste occasioni: contro la Juventus il 7 luglio 2020 e contro la Lazio lo scorso 12 settembre.

8- Olivier Giroud ha segnato sette reti in questo campionato, tutte a San Siro. L'attaccante francese ha però messo a referto due assist nelle sue ultime tre presenze lontano da Milano, contro Empoli e Salernitana.

9- Theo Hernández è il giocatore più utilizzato da Stefano Pioli in stagione, considerando tutte le competizioni (2562 minuti in campo). Il terzino francese ha preso parte a due reti in quattro sfide contro il Napoli in Serie A, un gol il 12 luglio 2020 e un assist il 22 novembre dello stesso anno, entrambi arrivati allo stadio Maradona.

10- Tiémoué Bakayoko ha vestito la maglia del Napoli per 32 gare di Serie A nella scorsa stagione. Il centrocampista francese ha esordito nel campionato italiano proprio in un Napoli-Milan, nell'agosto 2018.