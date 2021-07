Napoli | Il cambio in panchina da i suoi frutti: “Spalletti è carico e positivo”

I tanti cambi sulle panchine d'Italia ci promettono spettacolo e competitività: per commentali è intervenuto l'agente Andrea D'amico

La panchina partenopea ha subito un cambio improvviso . Dopo una serie di vittorie fondamentali, sembravano placate le divergenze tra Gattuso e De Laurentiis ma con il mancato approdo in Champions è cambiato tutto; così Ringhio è stato sostituito in fretta e furia e al suo posto, è stato chiamato l'ex-Roma e Inter.

D'amico su Spalletti: "L’ho trovato bene. Carico, positivo, determinato e pronto ad affrontare con voglia questa nuova esperienza. D’altra parte non ti puoi non innamorare di un’esperienza a Napoli. L’anno scorso aveva una rosa molto competitiva, poi se mi chiedete come facciano due personalità così esplosive come Spalletti e De Laurentiis a convivere, vi dico con intelligenza, rispettando le dovute differenze".