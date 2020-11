Napoli, ecco il report dell’allenamento: lieve malessere per Llorente e Bakayoko

MILANO – Ecco il report dell’allenamento del Napoli, pubblicato sul sito ufficiale degli azzurri sscnapoli.it, in vista della sfida di domenica sera contro il Milan.

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri stanno lavorando nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 22 novembre con Napoli-Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 2, il gruppo è stato impegnato in torello e lavoro finalizzato alla velocità. Di seguito esercitazione tattica e chiusura con partitina a campo ridotto. Llorente e Bakayoko non si sono allenati per un leggero malessere. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Elmas e Koulibaly. Il difensore ha lavorato per l’intera seduta col gruppo, il centrocampista ha svolto lavoro personalizzato“.