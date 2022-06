Milan, Nainggolan: “De Ketelaere al Milan? Si, è pronto e già molto maturo”

L'ex centrocampista di Roma e Cagliari ha parlato a LaGazzettaDelloSport di De Ketelaere, obiettivo rossonero. Queste le sue parole.

Redazione Il Milanista

Charles De Ketelaere è un talento che si sta ritagliando spazio nelle agende dei top club europei. Tra questi vi è anche il Milan, con Maldini che segue da vicino il belga classe 2001 di proprietà del Bruges. A Pioli farebbe molto comodo vista la sua duttilità. Può giocare, da trequartista, da esterno destro o da punta e i rossoneri sono alla ricerca di un giocatore che dia imprevedibilità in quei reparti. A testimonianza del suo talento ci sono i numeri di una stagione chiusa con 18 gol e 10 assist.

Ad incensare le qualità del calciatore ci ha pensato un ex calciatore della Serie A e suo connazionale, Radja Nainggolan. L'ex centrocampista della Roma, ora in forza all'Anversa lo ha potuto seguire da vicino, da avversario, nell'ultima stagione. Intervistato da LaGazzettaDelloSport, Nainggolan ha parlato così dell'obiettivo rossonero:

"È giovane e in rapporto con l’età è già molto maturo. Ma ovviamente può crescere ancora. E ripeto: per farlo deve allenarsi e giocare con giocatori sempre più forti. Il Milan li ha. È tosto, veloce, tecnico, ha qualità. È freddo, vede la porta. E mi piace anche perché non reagisce a tutte le botte che prende: altro segnale di grande maturità. Ha una struttura fisica da calcio europeo. È pronto per una nuova avventura".

Nainggolan approva l'ipotetico investimento dei rossoneri, sebbene si tratti di cifre importanti. Il Bruges infatti per cedere il suo gioiellino vuole almeno 35-40 milioni di euro. L'approdo di Redbird potrebbe concedere un investimento importante, specie in quel ruolo in cui Brahim Diaz, Saelemaekers e Junior Messias non hanno particolarmente convinto. Per i rossoneri vi è anche lo spiraglio e la possibilità di prenderne due dal Bruges con un minimo di sconto. Per Noa Lang, secondo quanto riportano dall'Olanda è praticamente fatta e i rossoneri potrebbero piazzare il doppio colpo dal Belgio.