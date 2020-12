Musacchio: tra i convocati dopo 277 giorni, ovvero dalla sconfitta contro il Genoa…

MILANO – Nell’elenco dei convocati di Stefano Pioli torna Mateo Musacchio, dopo l’infortunio alla caviglia e la lunga convalescenza. Il centrale nelle ultime settimane è tornato ad allenarsi con il gruppo. L’ultima volta che l’argentino è stato convocato era per il match contro il Genoa: ovvero 277 giorni fa. E, casualità, corrisponde all’ultima sconfitta subita dai rossoneri. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<