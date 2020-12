Musacchio o Duarte: uno dei due lascerà il Milan

MILANO – Il Milan durante il prossimo mercato saluterà uno tra Mateo Musacchio e Leo Duarte. Entrambi i centrali sono fuori dal progetto di Pioli. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport che sottolinea come il brasiliano potrebbe finire all’estero, mentre l’ex Villarreal potrebbe restare in Italia. Però non partiranno da entrambi: o uno o l’altro. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<