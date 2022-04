Mudingayi su Origi: “Milan? Chi lo prende fa un vero affare”

Intervistato da Tuttosport, Gaby Mundigayi ha parlato così del probabile approdo di Divock Origi in Italia.

Intervistato da Tuttosport, Gaby Mundigayi ha parlato così del probabile approdo di Divock Origi in Italia: "Chi lo prende fa un affare. E' ancora giovane, ma possiede tanta esperienza internazionale. Ogni qualvolta viene chiamato in causa al Liverpool, dà un contributo importante. E anche il commissario tecnico dei Red Devils, Roberto Martinez, lo stima. Ha tutte le qualità per fare bene".

CORSA – L’Inter è pronta per la sfida contro la Juventus di questa sera. Per continuare a correre verso lo scudetto servono i tre punti assolutamente anche se sbancare l’Allianz Stadium non è facile. Intanto Mudingayi a Tuttosport fa un punto sulla corsa scudetto e sulla sfida tra bianconeri e nerazzurri. «Questo finale di stagione sarò una bella lotta, che deciderà chi sarà il campione d’Italia. E a guadagnarne saremo noi spettatori. Al momento vedo il Milan favorito. Stanno bene e anche quando superano il proprio rivale solo di un gol si percepisce la fame di vittoria dei rossoneri. Inter e Napoli restano squadre fortissime. I nerazzurro vogliono confermarsi, i campani sperano di raggiungere un traguardo ambito da anni. Juventus-Inter? Si tratta di una partita che potrebbe rilanciare i padroni di casa. Per fiducia e classifica. Non credo che se la squadra di Inzaghi venisse sconfitta, sarebbe tagliata fuori dal titolo, non si deve dimenticare il recupero colo Bologna. Se la Juve dovesse vincere, allora i bianconeri potrebbe addirittura rientrare nel giro scudetto».