La Moviola di Milan-Udinese: Marchetti molto (ma molto) incerto

Ecco la moviola de IlMilanista, la nostra rubrica che analizza e commenta le decisioni arbitrali dell'ultima partita del Milan

Redazione Il Milanista

L'arbitraggio di ieri sera di Milan-Udinese ha lasciato molti dubbi ai tifosi rossoneri. La squadra dell'AIA, guidata da Marchetti, ha condotto un match buono, ma non eccellente.

La non totale sufficienza deriva da un paio di azioni dubbie e soprattutto sul gol del pareggio dei friulani. Ma vediamo nei dettagli tutte le situazioni

Il gol di Leao - L'inizio dell'azione è viziata da un fallo su Theo Hernandez a centrocampo ma Marchetti applica il vantaggio. Becao però chiede una trattenuta da parte del portoghese. Per Marchetti non c'è niente e la VAR non può intervenire.

Il pari di Udogie: La premessa è d'obbligo le immagini non aiutano ma resta l'amletico dubbio se il giocatore dell'Udinese tocchi la palla con il braccio sinistro o se Romagnoli sfiori la sfera. Dai video sembra lampante la prima ipotesi, non è così per l'arbitro VAR Guida che convalida la rete del pareggio friulano. Sul gol l'ex arbitro Luca Marelli si è espresso così: "Polemiche e fortissimi dubbi sull’1-1 dell’Udinese: Udogie tocca la palla col braccio sinistro o la sfiora Romagnoli? Le immagini a disposizione lasciano la forte sensazione che sia il giocatore dei friulani a deviare con tocco irregolare il pallone in rete e che il difensore rossonero proprio non lo prenda. Il Var (Guida) però non annulla".

1' p.t. - Giroud spizza la palla in area e cade dopo un contatto con Pablo Marì e Perez. Il Milan invoca un calcio di rigore, ma per la cinquina arbitrale è tutto regolare.

17' p.t. - Marchetti non concede il vantaggio al Milan e ammonisce immediatamente Perez, reo di aver trattenuto Diaz. Un po' come successo in passato con Serra, visto che poi la palla finisce sui piedi di Messias.

4 s.t. - Marchetti è colpevolmente lontano dal contatto tra Tomori e Beto in area rossonera. I bianconeri chiedo un rigore. In questo caso neppure la VAR poteva intervenire in suo aiuto perché l'azione inizia fuori area, ma il giallo per Tomori.

5' s.t. - Leao stende Becao. Marchetti non ha dubbi e mostra un giusto giallo al difensore.

13' s.t. - Giusto il giallo per Anter Rebic

23' s.t. - La ripartenza di Theo Hernandez viene bloccata fallosamente da Molina che si conquista un giallo. Decisione giusta.

32 s.t. - Success colpisce involontariamente Calabria in volto con una manata. Giallo per il bianconero.

44 s.t. - Walace tocca con il braccio la palla al limite della sua area. Proteste vigorose del Milan.

45+5 s.t. - Leao protesta per un fallo laterale assegnato all'Udinese: giallo per l'attaccante del Milan.