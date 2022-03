Moviola Napoli-Milan, Orsato rimandato per l’errore su Osihmen

Ieri sera è andato in scena il big match di Serie A, fra il Napoli ed i Milan allo stadio Maradona, match valido per la 28esima giornata di A.

TOMORI SU OSIHMEN- L' attaccante partenopeo Osimhen entra in area, da dietro Fikayo Tomori cerca il pallone, che però trova soltanto il piede sinistro dell’avversario che va giù. Certamente il contatto era da verificare in campo, ma l’intervento del VAR sarebbe stato opportuno. Invece Orsato e Valeri non hanno rilevato nulla.

CONTATTO BENNACER E GOAL DI GIROUD - Il centrocampista rossonero Bennacer anticipa Koulibaly di testa, poi il contatto è inevitabile. Chiariamo, se Orsato avesse fischiato rigore, il VAR non sarebbe potuto intervenire (e così ha fatto pure nel caso in oggetto), ma è stato poco per poter assegnare il penalty. La dinamica del contato l’ha confessata lo stesso Bennacer nel post partita: «Koulibaly non ha fatto nulla, s’è fermato, non so se ci fosse rigore, il contatto c’è stato». Nulla da dire sulla rete di Giroud, tenuto in gioco da Koulibaly sul tiro di Calabria.