Moviola Milan-Inter: manca un rigore. Lautaro? giusta l’ammonizione

Ieri sera è andata in scena la semifinale di andata di Coppa Italia fra Milan ed Inter. Vediamo insieme gli episodi "dubbi".

Redazione Il Milanista

Ieri sera è andato in scena il derby di Coppa Italia fra Milan ed Inter, valido per l' andata delle semifinali di coppa. Il match ha deluso tutti dal punto di vista spettacolare, è terminato infatti con il risultato di 0-0.Il risultato rispecchia abbastanza bene l'andamento in campo anche se indubbiamente ai punti avrebbe vinto la squadra di Pioli. Nonostante tutto non è mancato di certo il lavoro per l'arbitro di gara Mariani. Tre gli episodi dubbi su cui ha dovuto far chiarezza il moviolista di Mediaset, Graziano Cesari.

Sull' episodio dei nerazzuri. L'ex arbitrodi Serie A entra nel dettaglio e spiega partendo dal contatto in area rossonera tra Calhanoglu e Saelemaekers: “Il piede di Calhanoglu va su quello di Saelemaekers: fa fallo, si sbilancia e cadono. Mariani vede correttamente, non è rigore”.

Discorso diverso però per l'episodio rossonero, che nel post gara ha fatto molto discutere. Graziano Cesari analizza così l'accaduto: "Minuto 47, Giroud e Skriniar cadono in area. Mariani è lì, però non è fortunato perché non vede questa situazione: Skriniar si dimentica del pallone, col braccio sinistro va quasi ad immobilizzare Giroud e poi gli frana addosso. Questo è un intervento che secondo me andava sanzionato in modo assolutamente diverso.Il braccio del difensore immobilizza l’attaccante. È un’interpretazione tutta dell’arbitro, il VAR non può intervenire perché l’entità e l’intensità la deve giudicare il direttore di gara ma per me è rigore".

Infine si è "discusso" sul cartellino giallo sventolato a Lautaro Martinez per il duro contatto con l'estremo difensore rossonero. Secondo Cesari sarebbe stata eccessiva l’espulsione: "Ci dobbiamo chiedere: poteva saltare? Io in questa situazione assolvo l’attaccante, per me è corretto il cartellino giallo".