MOVIOLA | Gli episodi dubbi di Verona-Milan

MILANO – Nei 57 i precedenti tra Verona e Milan in Serie A sono 10 le vittorie gialloblù (tutte casalinghe), 21 pareggi e 26 i successi per rossoneri. Le due squadre non hanno mai pareggiato nelle ultime sei gare a Verona: ultimo pari nel dicembre 2000, da allora tre successi interni e tre vittorie esterne. Queste le reazioni del web alla sfida del Bentegodi fra Verona e Milan. Questa la moviola del match:

PRIMO TEMPO – Al 18esimo minuto non concesso un angolo evidentissimo al Milan. Krunic protesta, essendo certo che Tameze avesse toccato per ultimo il pallone, ma Orsato è irremovibile. Al 25esimo viene ammonito Magnani per una bella incursione di Krunic, da lui fermata fallosamente al limite delll’area.

SECONDO TEMPO – Regolare il gol di Dalot al 50esimo minnuto.