MOVIOLA | Gli episodi di Bologna Milan: ok i rossi, sul rigore…

La moviola del match fra il Milan di Stefano Pioli e il Bologna di Sinista MIhajlovic, match valido per la nona giornata di Serie A.

Redazione Il Milanista

PRIMO TEMPO

Al 17' lancio dalle retrovie di Kjaer a pescare il taglio in verticale di Krunic. Lo sloveno fugge e viene steso al limite dell'area da Soumaoro. Il direttore di gara Valeri non ha dubbi ed espelle subito il calciatore del Bologna. Vane le proteste dei felsinei, l'arbitro non ha dubbi e considera l'azione come fallo da ultimo uomo.

Al 34' Arnautovicviene anticipato in uscita bassa da Tatarasanu e cade a terra chiedendo rigore e protestando in maniera abbastanza plateale. Valeri non gradisce la protesta e sventola il giallo all'attaccante austriaco, che in quei minuti stava apparendo particolarmente nervoso.

Al 45' un'ammonizione che, incredbilmente, cambierà il seguito della partita. Sbracciata di Tonali sotto gli occhi dell'arbitro, Valeri è lì a due passi e commina un ammonizione anche al centrocampista lodigiano.

SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa il Bologna resta in nove uomini per un intervento in ritardo di Soriano ai danni di Ballo Touré, che resta dolorante a terra con una dolorosa distorsione alla caviglia. Valeri inizialmente non se ne avvede, ma viene richiamato dal VAR a rivedere l'azione. Solo a quel punto non ha dubbi ed espelle il calciatore italiano.

Nel mezzo del secondo tempo, quando il Milan soffre nonostante la superiorità numerica e non trova sbocchi, c'è una occasione dubbi in area di rigore del Bologna. Ibrahimovic viene atterrato in area. Il direttore di gara però considera sul pallone l'intervento di Svanberg e lascia, giustamente proseguire.