MOVIOLA di Milan-Inter: Doveri decide in maniera giusta anche grazie…

Ieri sera si è giocato il derby di Milano alla Scala del Calcio. Analizziamo le decisioni della terna arbitrale sui rigori assegnati

Al minuto 8' di gioco l'arbitro Doveri assegna un rigore per l'Inter . Il centrocampista rossonero Franck Kessie perde palla all'interno dell'area di rigore e con un intervento scomposto atterra Calhanoglu . Il giudice di gara assegna il penalty ed il VAR conferma. Parte dagli 11 metri l'ex trequartista rossonero che spiazza Tatarusanu , portando avanti i nerazzurri per 1-0 . Non mancano le proteste da parte dei giocatori del Milan, secondo cui il fallo sarebbe dello stesso Calhanoglu , il quale allargherebbe la gamba. Al 17' il Milan trova il pareggio grazie ad uno sfortunato autogoal di Stefan de Vrij.

26' Altro rigore per l'Inter. Darmian viene atterrato in area avversaria da un' intervento poco lucido di Ballo-Tourè. Doveri assegna il rigore, che verrà successivamente parato da un super Tatarusanu. Anche in questo caso la decisione arbitrale è corretta ed il VAR conferma il penalty. Al 86', Rebic chiede un rigore per un possibile tocco con il braccio di J.Correa su corner. Doveri non assegna il penalty, il tocco c'è, ma il braccio è aderente al corpo. Il Milan nonostante il pareggio continua ad occupare la vetta della classifica insieme al Napoli di Luciano Spalletti che è rimasto inchiodato 1-1 nel match contro il Verona.