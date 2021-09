MOVIOLA | Çakır 4, disastroso: l’analisi degli episodi controversi

La moviola del match disputato ieri fra Milan e Atletico Madrid. Tante polemiche per l'arbitraggio di Çakır.

In ambito europeo Cuneyt Cakir è riconosciuto come un arbitro di sicura esperienza e dal curriculum importante, come dimostrano anche le designazioni per la finale del Mondiale per club del 2012 o quella di Champions League del 2015. Non è andata così ieri- Nel post partita su Mediaset di Milan-Atletico ha parlato l’ex arbitro Graziano Cesari, che non le ha mandate a dire sull’arbitro Cakir. Il direttore di gara ha infatti condizionato in maniera evidente la partita, espellendo Kessie dopo mezz’ora e assegnando un rigore agli ospiti a dir poco dubbio.