MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha elogiato Zlatan Ibrahimovic: “Ci sono lavori che richiedono una condizione fisica speciale, come nel caso di un calciatore. Un quarantenne non ha lo stesso potenziale di un ragazzo di venti o trent’anni, a meno che non sia Ibra. Per allenare hai solo bisogno del tuo cervello; l’esperienza e la conoscenza non possono che farti migliorare”.