Morte Paolo Rossi, questa sera minuto di silenzio su ogni campo

MILANO – In seguito alla morte di una leggenda del calcio italiano – e non solo – come Paolo Rossi, la Uefa ha indetto un minuto di silenzio su tutti i campi in cui questa sera si svolgeranno le partite valide per l’ultimo turno della fase a gironi di Europa League: “Il calcio europeo piange per “Pablito”, la cui leggendaria tripletta contro il Brasile al torneo FIFA del 1982 lanciò gli Azzurri verso il terzo titolo mondiale”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<