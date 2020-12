Morte Paolo Rossi, il ricordo di Zico

MILANO – Continuano ad arrivare parole di affetto e di stima, nei confronti di Paolo Rossi. Questa volta è stato il turno di Zico. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

“Un mio ricordo di Paolo Rossi? Un amico. Io e lui abbiamo condiviso le vacanze, i nostri figli hanno giocato insieme. Se mi chiedi del campo ti dico un grande campione, conosciuto ovunque. La notizia della sua morte ha addolorato tutti, in Brasile, Giappone, in ogni angolo del mondo. La partita con l’Italia del 1982? Straordinaria, però quella non è la partita in cui l’ho visto al massimo del suo potenziale“.

