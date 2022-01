Morfeo: “Se continuerà su questa strada, Tonali sarà determinante”

Domenico Morfeo ex calciatore rossonero e nerazzurro è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare delle sue ex squadre.

Redazione Il Milanista

Domenico Morfeo, ex calciatore rossonero ed interista, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare delle sue vecchie squadre. Morfeo è intervenuto sulla corsa scudetto: "Inter ha una rosa più ampia e con maggiore qualità, ma il Milan gioca davvero bene e sempre a ritmi alti. Inoltre c’è la variante Champions, che non va mai dimenticata. L’Inter ha il doppio impegno con il Liverpool, i rossoneri possono concentrarsi soltanto sul campionato. È un vantaggio non da poco". Successivamente ha speso parole importanti per il centrocampista rossonero Sandro Tonali. "Facile dire Ibrahimovic e Lautaro. Ma io vado in un’altra direzione: se continuerà il percorso di crescita che ha intrapreso, nel Milan credo che Tonali giocherà un ruolo determinante. Nell’Inter, invece, mi aspetto una bella primavera da parte di Calhanoglu".

Lo scontro al vertice è ancora aperto, gli uomini di Stefano Pioli questa sera sono impegnati nel match contro lo Spezia. Forti del pareggio casalingo tra l' Atalanta ed il Napoli. Lo Spezia però è reduce dalla vittoria contro il Genoa, arrivata in trasferta grazie al goal di Bastoni. I bianconeri ad oggi occupano il 16esimi posto in classifica a quota 19 punti, a meno 3 lunghezze dalla zona retrocessione.

Il Milan vorrà fare di tutto per lottare fino alla fine per lo scudetto. Dopo l'eliminazione "sfortunata" dalla Champions League, i rossoneri saranno impegnati solamente in due competizioni, mentre i nerazzurri dovranno vedersela contro il Liverpool di Jurgen Klopp. La corsa per il titolo dipenderà molto anche dai possibili nuovi innesti che potrebbero sbarcare a Milanello. L'obiettivo di mercato resta un difensore di caratura europea che possa dare da subito delle garanzie a Stefano Pioli.