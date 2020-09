Moreira: “Affrontiamo un’ottima squadra, ma vogliamo realizzare il nostro sogno”

MILANO – Alla vigilia del match contro il Milan l’attaccante del Rio Ave Bruno Moreira ha parlato a “Record”. Ecco cosa ha detto sulla partita di domani sera: “E’ una partita speciale per tutti, perché garantisce la qualificazione all’Europa League. Giochiamo contro una grande squadra, ma stiamo preparando la partita con calma. Così come abbiamo affrontato tutte le altre partite che abbiamo giocato. Stiamo vivendo un sogno e ci siamo quasi. Sappiamo anche che affronteremo un’ottima squadra, ma tutti crediamo di essere in grado di realizzare il nostro sogno”.