Moratti risponde a Sala: l’ex presidente nerazzurro non ci sta

Massimo Moratti ha risposto alle parole di Beppe Sala sullo stadio San Siro. Le parole dell'ex presidente nerazzurro.

Redazione Il Milanista

Nel pomeriggio odierno erano arrivate le dichiarazioni del sindaco di Milano Beppe Sala che sul destino dello stadio San Siro aveva detto: “Tenere in sicurezza il Meazza e fare una buona manutenzione è qualcosa che costa tra i 5 e i 10 milioni all’anno. Ai tanti che si fanno avanti, penso a Moratti: se lo vogliono acquisire, noi siamo felicissimi. Il problema vero è che il Comune di Milano non può, per il bene dei cittadini, tenersi dei costi per impianti inutilizzati. Quindi faccio un appello a chi vuole salvare lo stadio: il modo migliore è trovarne un uso, una formula, si facciano avanti e noi siamo disponibili quando sarà il momento a cedere questo bene. Mi rivolgo a Moratti visto che ho sentito la sua disponibilità a fare parte di questa iniziativa”.

Moratti ha subito risposto

Non si è fatta attendere a lungo la risposta di Massimo Moratti il quale ha detto: “Ho trovato l’uscita del sindaco Sala abbastanza infelice. Come si fa a dire ‘se lo compri lui? È una battuta da paese. Non è che per San Siro non ci dorma la notte. Piuttosto, con queste parole Sala ha annunciato ufficialmente che il nuovo stadio si fa, mentre credevo che ci fosse ancora margine per ripensarci. Ha detto che le scelte le fa lui, ha fatto una scelta e ora attendo che si proceda, senza fermarsi alle parole". Queste le parole di Massimo Moratti alla Gazzetta dello Sport

Ancora le parole di Moratti

"Cosa lo compro a fare, per giocarci con i bambini? San Siro per noi deve restare come unico stadio di Milano. Per come risponde, il sindaco dà per scontata la costruzione del nuovo stadio. Ed è ovvio che non è possibile tenerli entrambi. Ma il Comitato 'Sì Meazza' non vorrebbe tenere lo stadio come monumento, bensì per continuare ad avere nerazzurri e Milan. Mi dispiace che il sindaco se la sia presa così e che abbia avuto questa notevole caduta di stile nella risposta che ha dato", ha continuato Massimo Moratti a Fanpage.it.