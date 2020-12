Moratti: “Il Milan si sta esprimendo ad alti livelli, anche senza Ibra”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Radio Uno, Massimo Moratti, ex patron nerazzurro, si è espresso sulla lotta Scudetto: “Il Milan si sta esprimendo davvero ad alti livelli, ieri ha fatto bene nonostante la partita si fosse messa male. Senza Ibrahimovic poi, il quale è indispensabile. La Juve però fa sempre paura, ha dei giocatori fortissimi. Cosa può avere l’Inter in più rispetto alla Juventus? Dovrebbe avere grande voglia e grande cuore. Se Conte si calma e sta tranquillo, è davvero forte. Deve esserci questa voglia, altrimenti non vinci nulla”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<