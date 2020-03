MILANO – Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto a Radio Deejay e ha parlato del rinvio delle gare a porte chiuse, che molti hanno interpretato come un danno non indifferente nei confronti dell’Inter che potrebbe trovarsi di fronte ad un maggio con 9 sfide da disputare: “Credo sia abbastanza giusto avere attenzione per evitare che si vada avanti. Comunque è incredibile che abbiamo rinviato tutto”.