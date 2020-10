Monza, Galliani: “Vogliamo la Serie A, sarebbe un fallimento mancare la promozione”

MILANO – Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani, ex dirigente del Milan oggi Amministratore delegato del Monza, è tornato a parlare delle ambizioni della società brianzola: “Il nostro obiettivo è chiaro, puntiamo alla promozione in Serie A: sarebbe un fallimento non riuscire a centrarla. Il progetto iniziale prevedeva l’approdo nella massima categoria in due anni e lavoriamo proprio per questo. Brocchi? E’ un ottimo allenatore, utilizza un modulo offensivo, gioca all’attacco e questo piace molto al club”.