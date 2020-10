Montolivo: “Il derby lo vince il Milan. A segno Calhanoglu e Ibra”

MILANO – Durante l’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport“, Riccardo Montolivo ha parlato sia del pronostico del derby, sia del possibile uomo-chiave del match:

UOMO CHIAVE – “Credo che l’uomo chiave del derby possa essere Calhanoglu. Finalmente gioca in mezzo e non sull’esterno. Piazzarlo in fascia è stato uno spreco, lui ha bisogno di stare più vicino alla porta. Poi dico anche Donnarumma, che ormai è quasi noioso nei suoi miracoli… Sarà determinante anche sabato. Per lui e Calha prevedo rinnovi di contratto complicati, ma la realtà è che il Milan non può fare a meno di loro”

PRONOSTICO: “Due a zero per noi, gol di Calha e Ibra”.