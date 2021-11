Motolivo: “Pioli ha la capacità di mettere tutti a proprio agio”

L'ex giocatore del Milan Riccardo Montolivo ha parlato a Tuttosport. Ecco le sue parole al quotidiano torinese.

Redazione Il Milanista

L'ex giocatore del Milan Riccardo Montolivo ha parlato e ha detto: “Oggi il Milan è dipendente da Pioli. È il vero artefice di questo cambiamento. Ha migliorato tantissimo i giocatori come Calabria, Tonali, Rebic, Saelemaekers, Leao. Ha una capacità incredibile di mettere a proprio agio i giocatori che allena. Riesce a sfruttare al 100% le qualità di ognuno. In questi due anni al Milan Pioli ha svolto un lavoro pazzesco”. Queste le parole dell'ex centrocampista di Milan e Fiorentina Riccardo Montolivo intervistato in esclusiva dal quotidiano torinese Tuttosport.

Anche Antonio Cabrini ha parlato ad un programma radiofonico

Intervenuto in esclusiva al programma radiofonico 1 Football Club, ha parlato Antonio Cabrini il quale ha parlato della lotta Scudetto e ha detto: “La vecchia signora è partita male ma è ancora troppo presto per dire che sia esclusa dalle prime quattro. Solo i nerazzurri possono insediare Napoli e Milan, le quali sono un passo avanti a tutte, soprattutto ai bianconeri”. Queste le parole di Antonio Cabrini intervenuto in esclusiva al programma radiofonico 1 Football Club.

Infine ha parlato anche Mario Sconcerti a Tutto Mercato Web Radio

Intervenuto ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio, ha parlato Mario Sconcerti che ha detto: “Mi incuriosirebbe più una nuova eventuale sconfitta della vecchia signora, che secondo me perderà. Per il resto credo il Milan sia più forte della Fiorentina. Vlahovic? No, basta. Il giocatore non pensa proprio più da calciatore della Fiorentina. Se continui ad alzare l’offerta intanto dai un segno alla squadra e ai giocatori che dovranno arrivare, cioè che la società non è ferma e sicura. Dusan Vlahovic è un caso chiuso, ora va fatto bene e con orgoglio, senza essere schiavo del ragazzo e di chi lo gestisce, essendo indipendenti”. Queste le parole di Mario Sconcerti in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio.