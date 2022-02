Il Mondo del calcio piange la morte di Pierluigi Frosio

È morto all' età di 73 anni l’ex calciatore Pierluigi Frosio, noto alla gente soprattutto per essere stato il capitano del Perugia.

È morto all' età di 73 anni l’ex calciatore e allenatore Pierluigi Frosio, noto alla gente soprattutto per essere stato il capitano del Perugia che nella stagione 1978-1979 arrivò secondo in Serie A, senza mai perdere una partita. Frosio era arrivato al Perugia dal Cesena, squadra con la quale aveva debuttato in Serie A, dove rimase per ben dieci stagioni, per un totale di oltre 300 presenze. Dagli anni Ottanta e fino ai primi anni Duemila, Frosio era poi stato allenatore: prima del Perugia, e poi di molte altre squadre nel nostro campionato.