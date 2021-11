Atletico Madrid-Milan, molto più di una semplice partita

Sono molti i giocatori rossoneri che vogliono far bene nella gara contro l’Atletico Madrid. C’è aria di riscatto.

Redazione Il Milanista

Quella di questa sera tra Atletico Madrid e Milannon è una partita come le altre. Il risultato della gara sarà determinante per entrambi i club. Sia i colchoneros che i rossoneri sapranno se sono fuori dalla Champions League o se possono continuare a sperare in un biglietto per gli ottavi. Ma la partita sarà fondamentale anche per la prestazione dei singoli. Sono molti i motivi che spingono i rossoneri a voler far bene. C’è chi vuole far dimenticare un brutto errore, c’è chi deve convincere la dirigenza per il rinnovo e chi vuole onorare l’Europa che conta.

Voglioso di riscatto è Tatarusanu. Il portiere, chiamato a sostituire l’infortunato Maignan, si è sempre fatto trovare pronto. In questa prima parte di campionato ha disputato 8 partite, ha incassato 12 gol e con il Torino ha mantenuto la porta inviolata. Durante il derby con l’Inter ha addirittura parato il rigore a Lautaro, che gli ha permesso di essere eletto l’uomo partita. Fino all’ errore contro la Fiorentina. Ora il numero 1 rossonero ha la possibilità di riscattarsi e di mostrare a tutti i tifosi le sue qualità.

Gara altrettanto importante per Alessio Romagnoli. Il centrale numero 13 ha il contratto in scadenza in estate, ma vuole dimostrare di meritare il prolungamento. Quest’anno il difensore ha preso parte a 11 partire di Serie A, 8 da titolare. Dopo essere stato in panchina contro la Fiorentina per un problema fisico, questa sera sarà regolarmente in campo. Secondo le ultime notizie, in settimana sarebbe avvenuto l’incontro tra la dirigenza e l’agente del giocatore. Filtra ottimismo sulla buona riuscita del prolungamento del contratto.

Mister Pioli affida l’attacco a Giroud. Finora il francese ha segnato 4 gol in 12 presenze, ma solo in campionato. È la serata giusta per andare a segno anche in Europa. D’altronde proprio il numero 9 ha vinto la Champions League lo scorso anno con il Chelsea. Che sia la serata ideale per iniziare a segnare e portare il Milan alla vittoria.