Molina mette in guardia il Milan: “Siamo concentrati in vista di venerdì”

Il giocatore dell'Udinese Nahuel Molina ha parlato ai canali ufficiali del club friulano. Sentite le sue parole

Ai microfoni ufficiale del club bianconero dell'Udinese ha parlato Nahuel Molina e ha detto: “Adesso dobbiamo concentrarci e pensare alla gara di venerdì contro il Milan. Ci sono sempre delle cose da migliorare. Anche dopo la vittoria contro il Torino sentivamo il bisogno di migliorare . Abbiamo perso la gara contro il Verona, un peccato perché abbiamo fatto diverse cose in attacco. Non è stata la partita che volevamo ma a mio avviso il percorso che la squadra sta facendo si vede”. Queste le parole del giocatore dell'Udinese Nahuel Molina che ha parlato ai canali ufficiali del club friulano del prossimo match di Serie A contro il Milan.

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato l'ex tecnico della Juventus Gigi Maifredi. Maifredi ha avuto delle belle parole per il mediano classe 2000 del Milan Sandro Tonali: “ Negli spareggi per andare al Mondiale Sandro Tonali lo vedo titolare, potrebbe giocare da mezzala nel rombo di centrocampo, con Marco Verratti dietro le due punte. Cambiare modulo e affiancargli una punta sarebbe un bell’aiuto anche per Ciro Immobile”. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport dell'ex tecnico della Juventus Gigi Maifredi.

Ai microfoni di Milan TV è intervenuto Beppe Incocciati che ha detto: "Zlatan Ibrahimovic è un giocatore incredibile e uno come lui sa trasmettere equilibri e forza caratteriale. Il Milan sta facendo cose incredibili senza di lui e questo non va dimenticato. Gli altri giocatori però hanno grandi qualità e devono tirare fuori qualcosa in più in questo momento". Queste le parole di Beppe Incocciati che è intervenuto a Milan TV per parlare di Zlatan Ibrahimovic. L'asso portoghese dovrebbe rientrare dal primo minuto nella gara di Coppa Italia Frecciarossa contro l'Inter in programma tra una settimana esatta.