Moggi:” Milan-Juve è stata una partita dai contenuti agonistici”

Luciano Moggi, ex dirigente bianconero e partenopeo ha rilasciato delle dichiarazioni sul campionato di Serie A.

Luciano Moggi , ex dirigente bianconero ha parlato a Tuttomercatoweb dell'andamento dei rossoneri e di altre tematiche del campionato italiano. Ecco le sue parole. "Le prestazioni del Milan in Coppa Italia con il Genoa e quella contro lo Spezia potevano far intendere un disagio. Invece il Milan ha dimostrato il contrario: con la Juventus ha messo in evidenza una partita agonisticamente combattuta. Non è stata una bella partita ma dai contenuti agonistici".

Inoltre ha successivamente aggiunto:"Non credo che Vlahovic possa andare alla Juventus o comunque non mi sento di dire che verrà ceduto. Se andasse in Premier non sbaglierebbe. E comunque quando si nomina troppo la Juve vuol dire che si farà un affare da un’altra parte". Su Dybala: "Il coltello dalla parte del manico ce l’ha il giocatore. C’è tempo per risolvere la situazione, è anche giusto che la Juve voglia capire a che punto sarà quando proporrà il rinnovo. L’Inter ha dei calciatori che danno qualcosa di importante per poco. Penso a Sanchez e Correa. Quando c’è un parametro zero giusto che tutti ci provino. Però se ho il fiuto buono dico che Dybala, nella prossima stagione, resterà alla Juve".