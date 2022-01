Milan, le modalità di rimborso dei biglietti per Milan-Spezia e Milan-Juve

Il Milan ha comunicato come ottenere il rimborso dei biglietti già acquistati per le partite contro lo Spezia e contro la Juve.

In seguito alla decisione presa dalla Lega Serie A, le prossime due giornate di campionato verranno disputate con soli 5000 tifosi sugli spalti. Il Milan ha spiegato sul sito acmilan.com come ottenere il rimborso per i biglietti già acquistati per le partite contro lo Spezia e contro la Juve. Ecco il comunicato ufficiale: