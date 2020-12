Mkhitaryan: “Io l’Ibrahimovic della Roma? No, ancora tante partite da giocare”

MILANO – Al termine del match vinto dai giallorossi per 3 a 1 contro il Torino, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il Mkhitaryan al quale è stato chiesto se si sente “l’Ibrahimovic della Roma”. Ecco la risposta dell’armeno: “No, perché ci sono ancora tante partite da giocare ed è presto per dire che possiamo vincere lo Scudetto. È un campionato un po’ strano: tutte le squadre sono molto vicine, dobbiamo soltanto pensare alle prossime partite“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<