Mirante, il calciatore sta recuperando e aspetta una chance..

Torna a pieno regime il nuovo portiere rossonero Antonio Mirante, il quale vorrebbe avere una chance per dimostrare tutte le sue qualità

Prosegue il percorso di Antonio Mirante per tornare al massimo della condizione. L'estremo difensore è arrivato a Milanello dopo l'infortunio di Maignan, per dare più sicurezza ai pali rossoneri. L' ex portiere giallorosso sta tornando a pieno regime anche grazie all'aiuto dei preparatori: Gigi Ragno, Nelson Dida ed Emiliano Betti. Il calciatore vorrebbe giocarsi le sue chance ed alternarsi con Tatarusanu. Il quale in questo periodo sta attraversando un periodo di forma smagliante. E' diventato un vero e proprio talismano dei tifosi, grazie al rigore parato a Lautaro Martinez nel derby della Madonnina. Ad oggi per Stefano Pioli sarà molto difficile togliere dai pali Tatarusanu, ma sicuramente il mister troverà l'occasione per dare spazio anche a Mirante. In questo mese il Milan sarà impegnato ad affrontare numerosi match : ben 9 tra Serie A e Champions League. Chissà se Pioli con concederà la chance all' ex Roma , proprio in una di queste uscite.