Mirabelli: “Gattuso voleva Demme già al Milan, il Napoli farà fatica”

Napoli, parla Mirabelli

MILANO – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, si è così espresso a Radio Kiss Kiss sul Napoli di Rino Gattuso: “Presi io Gennaro Gattuso in rossonero, ma veniva dall’esperienza in Serie C dal Pisa. Nel Napoli, invece attualmente, ci sono molti giocatori che sono stati spremuti psicologicamente e fisicamente, se non è riuscito Ancelotti con una grandissima esperienza, ci vorrà solo un miracolo per far ripartire questa squadra messa a disposizione del tecnico calabrese“.

SUL NAPOLI – "Ci sono grandissimi calciatori, ma il ciclo è finito, va ringiovanita questa squadra perché è alla fine di un ciclo. Bisognerebbe fare una statua a Piazza del Plebiscito ad Aurelio De Laurentiis, in tanti dimenticano dove ha portato questa squadra e dov'era la società prima che arrivasse lui. Ora c'è un'aria da funerale, ma andrebbero fatti solo applausi al massimo dirigente azzurro. Oggi il Napoli farà fatica a raggiungere l'Europa League, un dramma calcistico, ma è alla fine di un ciclo, normale che avvenga ciò. Demme? Gattuso lo voleva già al Milan".