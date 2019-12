Milik su Ibra: “Difficile spostare me e Llorente, siamo grossi…”

MILANO – Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, è intervenuto a Sky Sport 24 e ha scherzato sull’eventuale approdo di Ibrahimovic in azzurro: “Se si può trovare spazio in auto anche per Ibra? Difficile, lui e Fernando Llorente sono grossi”. Non ha risparmiato poi anche una battuta su Ancelotti, che poteva essere proprio il principale artefice di un Ibra sotto il Vesuvio. “Non voglio tornare indietro e parlarne, abbiamo sbagliato tutti. Da quando sono a Napoli non avevo mai vissuto una situazione del genere. Questa classifica non può essere la nostra, vogliamola Champions”