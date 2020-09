Milenkovic, ancora 10 giorni per convincere la Fiorentina o si cambia obiettivo

MILANO – Da un punto di vista numerico, il Milan in difesa sarebbe coperto: Romagnoli, Kjaer, Musacchio, Gabbia, Duarte. Eppure il condizionale è d’obbligo. Infatti se per i primi due della lista non ci sono dubbi, gli altri non danno garanzie a Pioli: Musacchio è infortunato, Gabbia promette bene ma è ancora acerbo, Duarte è un’incognita a livello fisico. Per questi motivi, secondo quanto riportato da “Il Corriere della Sera” il Milan vuole rinforzare la mediana con Nikola Milenkovic.

I SOLDI DALLA CESSIONE DI PAQUETA’ – Il piano del Milan è quello di portare in rossonero il centrale della Fiorentina il quale sarebbe il prototipo perfetto del giocatore che vuole il fondo Elliott: giovane, forte e di personalità. Ma al momento il club di via Aldo Rossi deve prima vendere Paquetà per 25 milioni di euro. Solo allora potrà presentare alla Fiorentina un’offerta, partendo dal presupposto che per il serbo non investirà più di 27 milioni, visto che tra due anni il contratto del ragazzo scadrà.

DIECI GIORNI O CAMBIO OBIETTIVO – La Fiorentina, dal canto suo, continua a chiedere 35 milioni di euro: ballano 10 milioni di differenza. Il Milan si è data altri dieci giorni per convincere il club viola ad abbassare le sue richieste per Milenkovic. Se troveranno invece continueranno a trovare il muro viola cambieranno obiettivo Ajer del Celtic o Pezzella, con la consapevolezza che il primo obiettivo è sempre il giocatore serbo