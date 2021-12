Qui Milanello – Rossoneri al lavoro per la trasferta di Empoli

Ecco il report del Milan, pubblicato sul sito ufficiale del club acmilan.com, in merito alla seduta di allenamento in vista dell'Empoli

Redazione Il Milanista

Dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli nell'ultima giornata il Milan tornerà in campo già mercoledì sera.

I rossoneri infatti saranno impegnati nella trasferta al Castellani contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli.

Ecco il report della seduta odierna

A MILANELLO SI VOLTA PAGINA E SI PENSA ALL'EMPOLI

Rossoneri al lavoro all'indomani della sconfitta casalinga con il Napoli

La squadra si è ritrovata questa mattina a Milanello per l'allenamento in preparazione dell'ultimo match dell'anno che vedrà il Milan affrontare in trasferta l'Empoli, mercoledì 22 dicembre alle ore 20.45.

REPORT

Lavoro di scarico defaticante in palestra per i rossoneri che ieri hanno giocato per 90 minuti, in campo gli altri componenti della squadra i quali, dopo l'attivazione muscolare svolta in palestra, hanno proseguito il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi. Terminata la prima parte spazio alla tecnica e ad alcune esercitazioni sul possesso palla. L'allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto e una serie di conclusioni in porta.

MARTEDÌ 21 DICEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino. Alle ore 14.00 la conferenza stampa di Mister Pioli.

I risultati del fine settimana

I RISULTATI DEL WEEKEND: U15, VITTORIA E PRIMATO

Bei successi casalinghi per le Primavera, perde l'U18, pareggia l'U17

Tante vittorie nell'ultimo weekend di gara del 2021 per le squadre del Settore Giovanile rossonero. In copertina ci sono sicuramente i bei successi delle due formazioni Primavera: i ragazzi di Giunti hanno colto al Vismara contro il Pescara la terza vittoria consecutiva in campionato e quarta nelle ultime cinque partite; le ragazze di Corti si sono confermate nei piani alti del girone (a -1 dalla vetta) battendo in trasferta le pari età del Como.

Da segnalare anche il "colpo" esterno dell'U15 maschile, che con il 2-0 contro il Cittadella si conferma in testa alla classifica del proprio girone a +3 sulla seconda, mentre l'U17 - sempre in Veneto contro il Cittadella - non va oltre l'1-1. Bene formazioni di età inferiore come U12, U11 e U10.

TUTTI I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 18 DICEMBRE

PRIMAVERA: 13° giornata, Milan-Pescara 4-2 (1' aut. Scipione, 4' e 43' Traorè, 26' st rig. Nasti)

UNDER 11: 9° giornata, Seguro-Milan 1-6 (Cremonesi x2, Jadid x2, Fiorenza, Santopaolo)

UNDER 11 FEMMINILE: 6° giornata (recupero), Città di Opera-Milan (rinviata)

DOMENICA 19 DICEMBRE

PRIMAVERA FEMMINILE: 10° giornata, Como-Milan 0-7 (18' e 12' st Avallone, 30' Morleo, 33' Renzotti, 1' st Cortesi, 24' st Dal Brun, 30' st Boldrini)

UNDER 18: 13° giornata, Milan-Fiorentina 0-1

UNDER 17: 12° giornata, Cittadella-Milan 1-1 (40' Longhi)

UNDER 15: 9° giornata, Cittadella-Milan 0-2 (28' Liberali, 29' st Camarda)

UNDER 12: 2° giornata (recupero), Milan-Lombardia Uno 4-3 (Borsa x2, Sorrentino, Marasco)

UNDER 10: 8° giornata (recupero), Alcione-Milan 1-7 (Kostyuk x3, Tarabugi, Lam, Donato, Gagliardi)