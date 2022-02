Qui Milanello – Continua il lavoro per il match contro la Salernitana

La seduta odierna del Milan si è svolta sotto gli sguardi di Maldini e Massara. Ecco il report pubblicato dal sito dei rossoneri

Il Milan, nell'ultima uscita in campionato, ha conquistato il primo posto della Serie A. Merito della vittoria sulla Sampdoria che porta la firma di Rafael Leao, lanciato in rete da Mike Maignan, ma anche del pareggio del Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter.La prima posizione è, sempre bene ricordarlo, momentanea: i nerazzurri, impegnati stasera contro il Liverpool, infatti dovranno giocare il match contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Il Milan sabato sera affronterà la Salernitana del neo tecnico Davide Nicola mentre i cugini nerazzurri, dopo le fatiche di Champions, ospiteranno il Sassuolo di Dionisi. La speranza della dirigenza rossonera è che i nerazzurri possano perdere punti per strada. Pioli ne è consapevole e per questo sta preparando al meglio la sfida dell'Arechi.

Squadra in campo per iniziare a preparare la sfida di sabato sera contro la Salernitana

Ripresa degli allenamenti questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Pioli. Presenti presso il centro per seguire l'allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara .

Prima parte in palestra, dove la squadra ha svolto la consueta attivazione muscolare e una serie esercizi sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi. A seguire, i rossoneri sono scesi in campo per svolgere alcuni esercizi atletici focalizzati sulla rapidità, l’allenamento è proseguito con la squadra divisa in tre gruppi che hanno svolto una serie di esercitazioni tecniche alternandosi in tre diverse postazioni. Lavoro sul possesso e una partitella su campo ridotto per chiudere la sessione odierna.