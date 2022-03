Porte girevoli a Milanello: vediamo chi entra e chi esce

Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma il rossoneri si sta già muovendo per cercare di potenziare il proprio organico.

Il calciomercato estivo è ancora lontano, mancano più di tre mesi, ma il rossoneri si sta già muovendo, con largo anticipo, per cercare di potenziare il proprio organico. Questo, infatti, è il momento in cui si gettano le basi per le trattative più importanti dell'estate, quelle che possono cambiare il volto di una squadra. Paolo Maldini e Frederic Massara , per la stagione 2022-2023 , dovranno apportare importanti correttivi nel centrocampo della formazione di mister Stefano Pioli . Lascerà sicuramente Milanello nella prossima sessione di calciomercato il centrocampista ivoriano Franck Kessié . Il suo contratto con il Diavolo, infatti, scadrà il 30 giugno e nonverrà prolungato. L'ex atalantino dovrebbe legarsi con il Barcellona di Xavi a parametro zero .

Molto probabilmente, i rossoneri interromperanno il prestito (inizialmente biennale) di Tiémoué Bakayoko, praticamente mai chiamato in causa. Incerto anche il futuro di Rade Krunić, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2024. Torneranno, infatti, dai rispettivi prestiti Yacine Adli (Bordeaux) e Tommaso Pobega (Torino). I due si metteranno a disposizione di mister Pioli, contendendo a Sandro Tonali ed Ismaël Bennacer le due maglie da titolare nel 4-2-3-1 rossonero. Il Milan, per la prossima sessione di mercato, vorrebbe prendere, come noto, Renato Sanches. Il forte centrocampista portoghese, classe 1997, andrà in scadenza con il Lille il 30 giugno 2023 e può andare via per circa 25-30 milioni di euro.