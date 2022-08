Qui Milanello – Rossoneri in campo, alle 14 parla Pioli

I rossoneri allenati da Stefano Pioli sono in campo in questi minuti a Milanello per preparare la sfida al Bologna

Redazione Il Milanista

Sabato sera i rossoneri di Stefano Pioli affronteranno allo stadio San Siro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Oggi pomeriggio alle ore 14 il tecnico del diavolo si presenterà in sala conferenze per la consueta conferenza stampa della vigilia. Andiamo a vedere il comunicato ufficiale del Milan in merito agli allenamenti di ieri e di oggi dei rossoneri.

Il comunicato ufficiale del Milan in merito

“Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento prima del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan impegnato a San Siro - sabato 27 agosto alle ore 20.45 - con il Bologna.

REPORT

Gruppo subito in campo, sul ribassato, per iniziare con un'attivazione muscolare tecnica effettuata con l'ausilio delle sagome e dei pali, a seguire alcuni torelli a tema per completare la parte dedicata al riscaldamento. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni sul possesso mentre i portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. A seguire, Mister Pioli ha diretto la fase tattica della sessione odierna che si è chiusa con la consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 26 AGOSTO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino, mentre alle ore 14.00 è prevista la conferenza stampa di Mister Pioli”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito agli allenamenti di ieri e di oggi dei rossoneri.

Dei gironi Champions ha invece parlato Lele Adani

Intervenendo alla Gazzetta dello Sport ha parlato Lele Adani che ha detto: “Nel girone nerazzurro, il Viktoria non ha speranze, il Bayern è superiore a tutte, mentre per il secondo posto direi Barça 60% e Inter 40%. Anche a Inzaghi piace imporre il gioco, l’anno scorso ha saputo guardare in faccia Real e Liverpool. L’Inter è pronta per la Champions. Al Milan saranno utili le gare ben giocate l’anno scorso, pur in un girone impossibile. Quella rossonera è una squadra perfetta per la Champions, anche se la forza assoluta della rosa non le permette di essere ancora protagonista. Quanto alla Juve, Allegri favorito per arrivare secondo. Vero che la Juve ha sempre fatto ottimi gironi per poi uscire negli ottavi, ma il Psg è davanti”. Queste le sue parole.