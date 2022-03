Qui Milanello – Allenamento mattutino per i rossoneri

I rossoneri di Stefano Pioli si allenano in vista del Cagliari. Andiamo a vedere il comunicato del Milan a riguardo

“A Milanello raduno ieri mattina a colazione per i rossoneri, scesi poi negli spogliatoi per iniziare l'allenamento in preparazione di Cagliari-Milan, prossimo impegno di Serie A in programma sabato 19 marzo alle 20.45”.