Ultime da Milanello: per Romagnoli ancora lavoro personalizzato

Da Milanello arrivano le ultime circa l'ultimo allenamento concluso in casa rossonera. Ecco le novità.

Redazione Il Milanista

Il Milan è al lavoro con i pochi effettivi rimasti a Milanello in questa pausa per le Nazionali. L'allenatore rossonero Stefano Pioli sta premendo per cercare di recuperare i giocatori che sono ancora ai box e per rimettere in condizione chi era un po' più indietro dal punto di vista fisico. Sono pochi i giocatori che sono rimasti nel capoluogo lombardo. La maggior parte della rosa rossonera è infatti impegnata in giro per il Mondo al seguito della propria Nazionale.

Stefano Pioli è al lavoro con chi è rimasto a Milanello

Anche per oggi l'allenamento del Milan si è concluso e secondo quanto riferisce MilanNews.it ci sarebbero delle novità. Per il portale a tinte rossonere ci sarebbe un rossonero che avrebbe svolto l'intero allenamento con il gruppo. Si tratta di Junior Messias. Il giocatore brasiliano ex Crotone sembra aver recuperato dai suoi problemi fisici. Problemi fisici che lo hanno tempestato in questo inizio di stagione. Junior Messias avrebbe svolto l'intero allenamento con i compagni e a più di una settimana dalla ripresa del campionato avrebbe perciò tutto il tempo per trovare una forma fisica accettabile e mettersi in luce sotto gli occhi sempre attenti di Stefano Pioli. L'uomo in più potrebbe essere proprio Junior Messias. Il suo apporto alla causa rossonera è fino ad ora stato pari a zero. La stagione del fantasista brasiliano inizia perciò ora.

L'allenamento di oggi ha dato altri verdetti

Dall'allenamento di oggi si è visto che Alessio Romagnoli e Samu Castillejo hanno ancora svolto del lavoro personalizzato. Non è dato sapersi tra quanto i due giocatori potranno aggregarsi al resto del gruppo anche se non dovrebbe mancare molto. Per il difensore italiano si spera di riaverlo in vista del match con la Fiorentina alla ripresa del campionato. Lui, assieme a Kjaer e Tomori, sta facendo bene in questo ultimo periodo.