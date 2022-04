Qui Milanello – Rossoneri in campo ora per la rifinitura

Il Milan è in campo in questi minuti a Milanello in vista della rifinitura pre Fiorentina. Il comunicato ufficiale

Il Milan ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito in merito agli allenamenti di ieri e oggi dei rossoneri in vista della delicata gara contro la Fiorentina di domani.

Il comunicato ufficiale del Milan in merito

“Sabato 30 aprile: Il programma di domani prevede l’allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 14.15.

Venerdì 29 aprile: Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento in preparazione di Milan-Fiorentina, in programma domenica a San Siro alle ore 15.00. Presenti a Milanello Paolo Maldini e Frederic Massara. L'allenamento è iniziato in palestra dove la squadra ha effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo, per proseguire la fase di riscaldamento con una serie di esercizi atletici. Il gruppo ha poi iniziato il lavoro basato sul possesso che ha preceduto la parte tattica della sessione odierna, che si è chiusa con la consueta partitella su campo ridotto”. Questo il comunicato ufficiale del Milan sul proprio sito in merito agli allenamenti di ieri e oggi dei rossoneri in vista della delicata gara contro la Fiorentina di domani.

Saranno 4 finali le prossime per il Milan

Mancano 4 partite alla fine della stagione. 4 match in cui i rossoneri hanno tutte le carte in regola per conquistare lo Scudetto. La squadra allenata da Stefano Pioli ha il destino nelle proprie mani. 3 vittorie e un pareggio nelle prossime 4 partite consentirebbero al diavolo di non dover neanche stare a guardare i risultati dei rivali nerazzurri. Il primo scoglio da superare si chiama Fiorentina. La squadra viola allenata da Vincenzo Italiano non sarà sicuramente facile da affrontare. Saponara e compagni sono la vera rivelazione di questa stagione e arrivando da un brutto ko per 4-0 per mano dell'Udinese, vorranno sicuramente rifarsi anche in ottica qualificazione europea. Andiamo a vedere invece i migliori acquisti dei rossoneri negli ultimi 10 anni in Serie A.