Qui Milanello – Rossoneri in campo: focus improntato sulla dea

“Ieri allenamento al mattino per i rossoneri che si sono ritrovati per colazione, come di consueto, prima di scendere negli spogliatoi. Presenti a Milanello Paolo Maldini e Frederic Massara. Prima parte in palestra, dove la squadra ha svolto inizialmente l’attivazione muscolare, seguita da una serie di lavori sulla forza eseguiti con l’ausilio degli attrezzi. Terminato il lavoro all’interno della struttura, squadra in campo sul centrale dove ha iniziato con un lavoro specifico sul possesso. L'allenamento è proseguito con serie di esercitazioni tecniche effettuate con la maggior intensità possibile mentre i portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. La partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione di ieri. Il programma di oggi prevede un allenamento sempre al mattino”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito agli allenamenti dei rossoneri di ieri e oggi in vista della partita di domenica sera contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.