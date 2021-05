Milanello, il report dell’allenamento di ieri e il programma di oggi

Le ultime novità sull'allenamento rossonero verso la Juventus, direttamente dai campi di Milanello.

Squadra in palestra per l’ attivazione muscolare prima di uscire sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, dove il riscaldamento è proseguito con una serie di esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi. Terminata la prima parte il gruppo ha iniziato il lavoro con il pallone con alcuni torelli a tema , seguiti da altre esercitazioni, stavolta sul possesso palla. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso l’allenamento odierno.

Dopo un giorno di pausa, concesso da Mister Pirlo a seguito della vittoria di Udine, i bianconeri sono tornati in campo questo pomeriggio. Il gruppo si è ritrovato alla Continassa per iniziare a preparare la grande sfida di domenica sera all'Allianz Stadium, dove alle 20.45 inizierà Juve-Milan. Dopo la fase atletica, la squadra ha poi concluso la seduta con la consueta partitella. Appuntamento all mattino per la sessione di oggi.