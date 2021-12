La domenica a Milanello in vista della gara di Champions League

Archiviata la gara con la Salernitana, il Milan torna ad allenarsi in vista della sfida di martedì con il Liverpool in Champions League.

Redazione Il Milanista

Torna in cima alla classifica il Milan, questa volta in solitaria. Ieri alle 15 a San Siro i rossoneri hanno chiuso in venti minuti la partita contro la Salernitana. Gol di Kessiè prima e Saelemaekers poi per il 2-0 finale. Nel big match del Diego Armando Maradona, i partenopei cadono per mano della Dea, vittoriosa per 3-2. Ora la testa degli uomini di Pioli è già alla sfida di martedì sera. Il Diavolo ospiterà a San Siro alle 21 il Liverpool di Klopp, già qualificato agli ottavi di finale come primo del girone. E' ancora tutto aperto per quanto riguarda la squadra che andrà agli ottavi insieme agli inglesi. Nella giornata di oggi, i rossoneri si sono ritrovati a Milanello, dove erano presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

Questa la situazione a Milanello. Gli undici che hanno iniziato la partita di ieri hanno svolto lavoro di scarico defaticante in palestra. Gli altri componenti della rosa rossonera sono, invece, scesi in campo dove hanno iniziato con una serie di esercizi atletici focalizzati sulla rapidità. Successivamente, l'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato sul possesso palla e poi, per chiudere, nella partitella su campo ridotto.

Nella gara di ieri i rossoneri hanno perso per infortunio anche Pietro Pellegri, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo solo un quarto d'ora. Potrebbero ritrovare Olivier Giroud, nell'ultima gara prima della sosta di Natale o addirittura per il big match con il Napoli. L'unica certezza rimane Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, rimasto in panchina per tutta la partita contro la Salernitana, guiderà la sua squadra contro i 'Reds'. I rossoneri possono solo vincere, e sperare in un risultato positivo nell'altra gara, per raggiungere gli ottavi di finale di Champions League.