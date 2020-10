MILANELLO – Domani la partenza del Milan per la Scozia

MILANO – Giovedì sera il Milan esordirà in Europa League contro il Celtic. Ecco il report da Milanello, pubblicato su portale dei rossoneri acmilan.com:

“Penultimo allenamento prima della trasferta di Glasgow, dove il Milan affronterà il Celtic, giovedì 22 ottobre alle 21.00, nell’esordio del girone di Europa League. Anche questa mattina erano presenti a Milanello, per seguire l’allenamento della squadra, Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Rossoneri in campo, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi, dopo aver terminato l’attivazione muscolare in palestra. Torelli a tema per iniziare il lavoro con il pallone, poi possesso palla e a seguire spazio alla parte tattica. Per concludere, si è giocata una partitella su campo ridotto.“