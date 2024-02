Milanello, ottimo notizie dall’allenamento: Bennacer in gruppo

Sabato pomeriggio alle ore 18:00 il Milan di Stefano Pioli volerà al Benito Stirpe per affrontare il Frosinone di Eusebio Di Francesco, nel match valevole per la 23a giornata del campionato. Nel corso della mattinata Leao e compagni hanno svolto il consueto allenamento. Da Milanello però arriva un'ottima notizia per i tifosi meneghini: Ismael Bennacer si è allenato in gruppo con la squadra. Negli ultimi tre giorni il centrocampista algerino, che era tornato dalla Coppa d'Africa con un problema muscolare la settimana scorsa, aveva sempre lavorato a parte.